3人涉大興基地外非法集結　兩人囚9個月　17歲少年還押候判 (16:41)

被告何明軒（29歲導師）、陳家朗（22歲學生）及17歲少年（案發時14歲）承認一項非法集結罪。謝官判刑前，提到法庭早前僅為17歲少年索取勞教中心及教導所報告，惟他不適合勞教中心，只適合教導所，而教導所的監管期較長，變相少年的刑期或過重，自言「我坐立不安喇呢幾日」，故終押後至4月20日判刑，待索取更生中心報告，並要求懲教署以便箋通知法庭，毋須完成整份報告，以免少年還押太久。

謝官續處理其餘兩名被告的判刑，引述辯方指本案的集結在尾段才突然出現較嚴重的情況，而激進示威者人數不多。謝官稱她「不完全同意」辯方看法，認為集結源於網上號召，不是突然發生，且針對警方訓練基地，有人以雷射筆照向警方防線；但她接納除雷射筆以外，沒人使用汽油彈等攻擊性較強的武器，亦沒人向警員擲磚，而集結歷時少於1小時，附近鐵欄、交通燈的損壞不算嚴重，現場也不是䌓忙的交通輸紐。

謝官又提到，另一名區院法官李俊文在處理同一事件的案件時，以12個月為量刑起點，而她考慮無證據顯示被告呼叫侮辱性口號、使用雷射筆、領導集結者或使用任何暴力，判斷被告留守支持和鼓勵其他集結者，亦明顯有備而來，終採納12個月的量刑起點，認罪後減刑至9個月監禁。