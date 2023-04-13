初選案｜稱只負責初選投票惹官質疑何須退出　趙家賢：民主動力僅「服務提供者」 (15:18)

劉偉聰問及，原定35+計劃是否在公民投票後結束？趙家賢同意說法，替補DQ候選人的事宜則由兩名初選協調人，即戴耀廷和區諾軒負責；趙稱，民主動力僅是承辦初選的「服務提供者」。法官陳慶偉問及，如有候選人被DQ等情况，35+計劃是否未必在投票後結束？趙重申，民動只是舉辦公民投票。

法官陳仲衡質疑，若然這樣的話，趙就沒有需要在初選投票日後宣布退出，趙指出，在沒特別情况之下，民主動力在立法會正式選舉投票日前會進行民調，其角色隨之完結。其後舉行協調會議商討出選名單，並非民動角色。法官陳慶偉總結指，趙所說的初選是狹義而言，不是宏觀看待初選整件事情。

至於被告彭卓棋的代表大律師盧敏儀盤問下，趙家賢供稱舉辦初選期間，得知有政黨和參選人要求更改政綱，趙允許彈性處理，但不肯定涉及哪些參選人。被問到是否獲悉彭卓棋曾要求民主動力職員，在網上投票系統和實體票站移除其全部政綱，趙家賢稱沒有印象。

趙家賢續指，他當時有使用網上系統投票，但只直接揀選候選人，他沒有進一步閱覽相關政綱。趙亦同意，投票站的站長按照民主動力職員的安排展示政綱，而他沒特別聽到票站無展示彭的政綱。聆訊明（14日）續。