勞福局：已接獲逾兩萬宗高才通申請批1.2萬宗　近萬人將來港或已抵港 (13:23)

孫玉菡指，計劃推出至今約三個月，申請數字一直以平均每天200宗以上平穩上升。申請人的比例亦見平穩，高薪人士和具較多工作經驗的佔大多數，獲批的一萬多名申請人亦以青年人為主，30歲以下約佔一半，40歲以下接近八成。而高薪類別申請人連同受養人一併申請的比率較高，每位獲批的申請人平均會帶同1.46名受養人。具少於三年工作經驗的百強大學畢業生申請者，帶同受養人的比率最低，平均每33名申請人才有一名受養人。

孫玉菡亦指申請人所屬的大學亦相當國際化，稱獲批的百強大學畢業生約有9900人，分別來自不同地區的大學，超過一半畢業於亞洲區的大學，包括內地、新加坡、香港、韓國、台灣等，其次為美國、澳洲、英國及加拿大，共涉及超過4600人。他重申當局正中期檢視計劃，包括計劃下指定的知名大學名單，冀包攬更多國內外的優質學府，擴大香港吸納人才的網絡。