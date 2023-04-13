初選案｜官與辯方商盤問方向　反問「我們會知道一切真相嗎？」 (12:57)

代表被告楊雪盈的大律師張耀良，今早盤問前民主動力召集人趙家賢。趙表示，他僅出席了一次香港島協調會議，會後與楊討論否決預算案問題，楊指戴耀廷再次帶出新想法，「咪等佢講下先囉，但選到入立會的時候，每個議員自主行使個權力㗎嘛」。趙又指，楊認為一旦進入立會，議員可以自主行事，「楊雪盈同我一樣，都係理性、溫和、務實的性格」。

代表被告彭卓棋的大律師盧敏儀問到，趙家賢可否確認他僅出席首次香港島協調會議，而沒有出席第二次會議，趙未有明確回答。控方一度打斷，指趙在控方主問階段，供稱曾出席兩次會議。

在趙家賢避席下，各方一度討論趙的證供。法官李運騰明言，趙今早在庭上確認，他僅出席一次香港島協調會議，即使與控方主問下的版本有矛盾，這亦是趙的供辭。盧敏儀表示，根據區諾軒的證供，司馬文在首次會議反對運用否決權，故辯方希望釐清趙出席會議的情况。

法官陳慶偉質疑，無論是哪一場會議，已有證供指司馬文反對否決權，辯方就此盤問並不重要。陳官表示，各方未必能夠掌握一切真相，即使在陪審團審訊，法官亦會提醒陪審團僅決定控罪事宜，「到頭來，我們真的認為自己知道真相嗎？」（At the end of the day, can we really think we know the truth?）