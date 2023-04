初選案｜官與辯方商盤問方向　反問「我們會知道一切真相嗎？」 (12:57)

「35+」初選案今(13日)踏入第42天審訊。控方證人趙家賢形容,楊雪盈曾是務實溫和的區議員,頗得社區居民歡心。在證人避席下,法官陳慶偉和辯方討論盤問方向。辯方希望澄清香港島初選協調會議情况,惟陳官質疑並不重要,反問「你認為這場審訊完結後,我們會知道一切真相嗎?」(Do you think at the end of this trial, we would know the truth of everything?)