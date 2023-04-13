刑事檢控專員否認運用國安法時另有目的　強調不忘初心捍衛法治公義 (12:37)

楊美琪指，被告有辯護權利，作為控方有責任在「亳無合理辯解」下證明被告有罪，法庭才接受和判刑；檢控過程中若發現對被告有利的證據，「一定不會隱藏」，會向法庭展示和向被告披露，讓被告得到全面及公平公正審訊。被問及如何在社會和國際傳媒高度關注下，應付面對具挑戰的檢控工作，她提到相關工作面對很多不同挑戰，稱「捍衛法治、秉承公義」是檢控人員的基因及初心，不會改變信念，會公正處理每宗案件及公平對待每名被告，處理案件時不忘初心及爭取公義。她又指香港是法治社會，會以「有法必依，違法必究」原則保障每名市民，以大眾利益為依歸。

港台今早在前法國外方傳道會大樓舉行節目《國安法事件簿2》啟播禮，出席者包括律政司長林定國、保安局長鄧炳強、廣播處長張國財等。保安局長鄧炳強透露至今拘捕約250人，截至上月底檢控151人，已審結的71人中全部罪成，反映《港區國安法》只是針對一小撮人，一般市民不會誤墮法網，而且拘捕及檢控工作認真。被問及若來年開拍《國安法事件簿3》會否擔任主持，鄧指主持相關節目需要有很高「法律修為」，笑言「我無乜修為」，「如果有機會分享無所謂，主持就無咁嘅料去做」。

港台表示，繼去年推出《國安法事件簿》後，下周日（16日）首映、一共9集的《國安法事件簿2》，將會解述本港面對的國安風險，帶出維護國安工作及重要性，並引用真實案例，剖析各條文訂明的罪行，包括國安法首案、被判煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成的「唐英傑案」，及被判串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪成的「賢學思政案」等。節目亦會討論《港區國安法》實施涉及的法律問題，及青少年需要特別注意之處。