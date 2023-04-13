22歲男IG提染疫及「stay positive」被控鼓吹播毒罪脫　官指政府同倡正面心態抗疫 (12:17)

22歲被告古力素被控於2022年2月22日，在香港非法煽惑自知屬2019冠狀病毒接觸者或受感染者，藉身處任何公共運輸工具、或身處任何街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店，或在該處的行徑，而使其他人蒙受感染的危險。

被告審訊時無出庭作供，控方主要依賴被告的動態截圖及錄影會面片段舉證。被告於會面中分別解釋，上載快速測試結果為現今新興潮流，又指希望大眾在疫情期間保持樂觀，才會配上「stay positive」的字眼。裁判官王證瑜裁決指，公眾亦曾發布類似帖文，而從新聞剪報可見，政府同樣鼓勵市民以正面心態面對，與辯方專家證人、港大語言學系教授說法一致。王官認為，被告行為雖然有可疑，但未能排除所有疑點。

案件去年8月提訊時，被告一度表示欲認罪，惟在提問下稱自己無意煽惑他人播毒，承認做法不成熟，現已感到後悔。裁判官遂拒絕接納其認罪答辯，排期審訊。