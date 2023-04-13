5人涉金鐘衝突認暴動罪　4人分別囚26至28個月　患抑鬱青年判入教導所 (11:21)

李官判刑後寄語被告「好好服畢刑期，去達成自己人生規劃嘅目標」，又提到本案原定本月17日判刑，但考慮個別被告可能判入教導所，不能扣減還押日子，決定銷假提早判刑。

判辭中總結，本案的暴動明顯預先計劃，示威者響應呼籲戴上口罩，佩戴及管有頭盔等裝備，「明顯是有備而來」，而暴動歷時約99分鐘，參與人數達200至300人，規模頗大，「暴徒」破壞鐵欄，亦嚴重影響巿民出入該區，尤其是駕駛者，對公眾造成嚴重滋擾，但亦接納案中不涉使用磚頭或汽油彈，沒有縱火，無證據顯示有人受傷。

李官續指，反修例運動中很多參與暴動者都是年輕人，包括本案的被告，「雖然他們懷着改變社會的理念，但是以違法方式表達，害人害己」。他亦觀察有參與者被煽動違法，包括一名㩦有通訊器具、穿軍鞋的男子，將兩位被告拉向前線。

李官判斷本案嚴重程度屬中度，考慮第二被告黎穎豪（現年20歲，下同）有精神情緒問題，需接受精神科治療，判入教導所。黃家祈（30歲）曾向警方擲水樽，故以3年9個月為量刑起點，陳景行（21歲）、陳俊僑（21歲）、何宇軒（29歲）則同以3年半為量刑起點，考慮各被告背景良好及延誤，減刑3個月，認罪後分別減至26及28個月監禁。