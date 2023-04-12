東頭邨藏爆炸品案將轉高院審　IT男今被改控4罪 (19:15)

被告張黎明（31歲）原被控的企圖製造爆炸品罪最高刑罰為監禁14年，現改控的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」罪可判囚20年。控罪指稱他於2019年8月27日至2022年5月23日，在香港與其他人串謀藉爆炸品導致爆炸，而該等爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。

控方亦新增兩項管有爆炸品罪及一項企圖製造爆炸品罪，控告被告在2022年5月23日，在黃大仙東頭（二）邨貴東樓一個單位，明知而管有、保管或控制氯酸鉀、硝酸鉀、糖等22項爆炸品，及在同日同地企圖製造爆炸品苦味酸，並在同日於新蒲崗太子工業大廈盛寶迷你倉一個倉位，明知而管有保管或控制爆炸品氯、硫酸鉀、硝酸鹽和硫。