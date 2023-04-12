初選案｜吳政亨刊「三投三不投」廣告　趙家賢：與民主動力及區諾軒無關 (18:23)

林景楠當時在群組問，是否大會落上述廣告，民主動力黎敬輝否認。林景楠續指廣告有很多問題，「我真係唔係太接受到這個頭版廣告」。戴回應那是民間團體發起，與初選無直接關係。趙供稱，「三投三不投」與趙本人、民動和區諾軒無關，而外界或因廣告錯誤認為這與初選有關。

代表鄭達鴻和梁國雄的辯方大律師盤問下，趙家賢供稱，他出席過新東首次協調會議，組織者沒書面記錄與會者名單，但戴在首次會議邀請各方自我介紹，趙當天遲到，並着助手抄錄會議簡要。呈堂會議紀錄的信息包括社民連吳文遠曾稱「大家可制訂共同綱領」，趙表示吳的用字應該不是「共同綱領」，而是各人同意的文件。

會議紀錄亦引述，戴耀廷表示「共同綱領原則是否決財政預算案，迫政府解散立法會」，當選議員任期可能只有7個月。趙供稱，會上聽到戴發言有此意思。法官李運騰追問，戴是否嘗試總結會議內容？趙認為，戴稍有總結部分人士的用意，而且戴本身有撰文倡議，別人亦有要求運用否決權。

趙又確認，將軍澳青年力量如會議記錄所述，說過「必須有共同綱領」。李官問及，與會者有否對於制訂共同綱領或協議有異議，趙只稱，林卓廷代表沒民主黨授權處理問題。趙又指，會議筆記非如立法會般，並不會逐字記錄。聆訊明（13日）續。