警青衣拘危駕司機檢四包可卡因　遺失其中兩包毒品　重案組調查 (16:29)

警方回應指，警員周日早上在青衣担桿山路處理一宗危險駕駛案件期間，遺失了一個載有小量懷疑毒品的證物袋。新界南總區重案組隊現正展開調查，如發現有人員違規，警方會按照既定機制嚴肅跟進，作出調查和採取適當行動。

新界南總區交通部執行及管制組周日凌晨在荃灣公路近荃灣海濱公園設路障，截查可疑車輛。至凌晨近4時，一輛私家車在路障前假裝停下，再突然加速向前，撞向路障一輛警車後絕塵而去，警方展開追截，約2公里外的青衣担桿山路發現該輛私家車失控「自炒」，司機下車逃跑。警方上前將其截停，惟對方爭札，警方遂施以胡椒噴霧將其制服。警方經調查後，發現該名27歲男子身上無身分證，亦無駕駛執照，懷疑私家車為失車。

警方在附近草叢及車底檢獲四小包毒品，包括3小包可卡因，以及一包沾有小量可卡因的20元紙幣。該名27歲男子涉嫌危險駕駛、藏毒、拒捕、未能出示身分證、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、交通意外後不顧而去及擅自取去交通工具8宗罪被捕。惟警員其後返回警署點算證物時，發現遺失其中兩包可卡因，返回現場搜索後仍遍尋不獲，懷疑在混亂中遺失，案件交新界南總區重案組調查。