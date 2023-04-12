初選案｜趙家賢指民主動力未允辦初選已被「事先張揚」　批評戴耀廷「夾硬嚟」 (14:45)

代表前公民黨鄭達鴻和社民連梁國雄的辯方大律師黃宇逸盤問下，趙家賢解釋，上述信息是他和戴推行民主運動時給他的感覺，他遂提醒民動職員留意。趙續指，當時民動未正式答應承辦初選，他認為如果民動經考慮後拒絕，民動「唔單止中哂箭」，而且期望落差太大，無形中構成壓力。

此外，趙家賢表示有出席幾次會議，包括新東首次會議，他從戴耀廷得知各區協調共識，於2020年6月記者會前一日，他要求戴耀廷發送協議的最後版本以作確認。趙憶述和區諾軒在初選組織者群組，討論有參選人發起「墨落無悔」聲明，趙稱雖然無白紙黑字簽署文件，但會議達成共同協議。其後區和戴沒反對，區並非出席全部會議，故趙相信戴傳送出來的協議是最終版本。

辯方及後展示趙家賢向警方錄取供辭，趙提到新東第二次會議未就運用否決權達成共識，趙庭上更正那應是他只去過的首次會議，並承認落口供時說錯。趙表示，親耳聽到民主黨林卓廷代表莊榮輝，在會議指他沒獲授權處理否決權問題，因趙已經在場，他着助手不用在筆記抄錄此點。趙又說，當時鄒家成「chur盡」表明一定會運用否決權，會上有「火花衝突」。