全球黑臉琵鷺數量創新高惟本港不升反跌　團體籲發展北都以保育優先 (14:23)

由香港觀鳥會統籌的「黑臉琵鷺全球同步普查2023」於1月6至8日完成。本年度在后海灣（包括香港及深圳）錄得299隻黑臉琵鷺，較去年減少70隻，下降19%，亦是十年來第二低。余日東強調，黑面琵鷺升跌屬評估一個地區濕地質素的指標，又說過去10年后海灣黑臉琵鷺數量維持於300至400多隻水平，但佔全球總數的比例則一直在減少，反映本港濕地質素未見太大改善，同時黑臉琵鷺對后海灣的依賴降低。

余續稱，黑臉琵鷺主要在后海灣潮間帶泥灘、基圍淺水區、甚至有降水的魚塘覓食，而因外來紅樹品種海桑入侵，加上紅樹林擴張，令后海灣泥灘面積持續減少，亦留意到漁業活動減少，部分私人持有的魚塘濕地及緩衝區土地荒廢或改變用途。

被問及北部都會區未來發展在濕地保育上的建議，余日東表示，希望政府能保育先行，舉例稱人為干擾嚴重、食物減少均可能導致黑臉琵鷺數量減少，可考慮採取控制人流、支援漁民持續養魚等，最後表示政府應制訂長遠目標，「訂立整全保護法例、長遠保育策略及良好的土地規劃，對恢復全球瀕危物種甚至生物多樣性，尤關重要。」