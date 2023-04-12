初選案｜控方披露「共謀者」名單包括郭榮鏗　趙家賢稱對公民黨欲改用「無字政綱」無印象 (12:17)

此外，控方甫開庭表示，按法官要求披露本案其他「共同串謀者」（co-conspirator）的身分，包括早前曾提及的時任觀塘區議會主席蔡澤鴻、時任民主動力總幹事黎敬輝，以及今日首度曝光的時任公民黨立法會議員郭榮鏗。

郭榮鏗曾接受路透社及加拿大傳媒The Globe and Mail訪問，透露於2020年底已離開香港，返回出生地加拿大。

代表鄭達鴻和社民連梁國雄的大律師黃宇逸，今早開始盤問控方證人、時任民主動力召集人趙家賢。在辯方盤問下，趙家賢表示曾與鄭達鴻在東區區議會共事，一起參與地區工作、跟進東區醫院擴建和東區走廊行人板等工程。辯方表示，趙家賢曾稱民主派於2019年區議會選舉大勝，「本土抗爭派」將區議會變得政治化。法官陳仲衡一度打斷，表示辯方可以直接問趙家賢，會否將鄭達鴻視為「本土抗爭派」，趙回答不會。

辯方提出，公民黨於2020年6月國安法實施後，要求改用內容空白的「無字政綱」。趙家賢表示曾經收到下屬匯報，部分政黨要求更改政綱，黎敬輝亦將初選參加者的政綱上載至Google雲端硬碟（Google Drive），但他只是簡單看一看，沒有深究鄭達鴻的政綱內容。

針對反修例事件，趙家賢提到，中國駐英國大使最初指《逃犯條例》修訂並非中央要求，「而係香港地區自行提出」，後來港府於2019年6月撤回修例，特首採用了不太確定的字眼，令民怨累積下去。法官李運騰遂指，即使政府撤回修例，反對政府或對政府不滿的市民，都不會滿足於撤回修例。趙同意李官說法，指「五大訴求，缺一不可」是綑綁式口號，「一定要幾個元素都符合到市民想要求嘅嘢，大家先至收貨」。