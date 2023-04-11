油尖旺康健中心擬2024年第四季竣工 (21:48)

政府計劃今年第三季推行「慢性疾病共同治理計劃」，經地區康健中心篩查高血壓和糖尿病，再轉介至家庭醫生等私營界別跟進，政府擬資助約一半檢查及治理費。政府回覆特別財委會時稱，為制定計劃臨牀服務指引和標準，「慢性疾病共同治理計劃專責小組」已於去年12月成立，並多次舉行工作會議商討推行細節。政府稱慢病共治計劃主要服務對象為初次確診糖尿病或高血壓患者，不涵蓋正在公營醫療系統內接受治療的患者，服務範圍及內容細節正在擬訂中，約於今年第三季公布。

至於長者醫療券，政府披露過去3年（2020至2022年）間申領金額持續增加，由21.5億元增20%至25.8億元，其中用於中醫的金額由6.3億元增34.6%至8.5億元。

另外，現時港大深圳醫院指定的門診醫療護理服務可用醫療券支付。政府回覆特別財委會時稱，是考慮到該院採用「香港管理模式」，醫療服務標準及臨牀管治架構與香港相若；關於建議擴大醫療券使用範圍至內地，由於該些地區醫療機構有不同服務標準，政府須謹慎考慮監管。

政府稱會總結港大深圳醫院經驗，探討是否值得擴大至大灣區其他與港大深圳醫院醫療服務標準及臨牀管治架構相若的醫療機構，尤其是採用「香港管理模式」的機構。