政府設中醫藥發展專員 澄清不設中醫中藥發展局 (20:16)

醫衛局回覆稱，擬設的「中醫藥發展專員」將領導醫衛局中醫藥處，分階段推展各項政策措施，包括制訂整體《中醫藥發展藍圖》、增加政府資助中醫門診服務名額、常規化及擴展中西醫協作服務等。該局續稱，中醫藥發展議題及範疇覆蓋甚廣，局方已設有中醫藥處負責監督，並協調不同單位推行發展策略及措施等；配合開設「中醫藥發展專員」職位，政府亦會加強中醫藥處人手，支援專員各項工作。

醫衛局補充，局方亦設「中醫中藥發展委員會」，由該局局長擔任主席，委員會為諮詢組織，匯集中醫中藥主要持分者向政府提供建議。該局稱，現階段集中開設「中醫藥發展專員」職位及強化中醫藥處，未有計劃設立「香港中醫中藥發展局」。

上周有傳媒引述消息稱，政府正計劃設立「中醫中藥發展局」，另引述香港註冊中醫學會會長、民建聯立法會議員陳永光稱推動有關發展局「有些眉目」。陳永光其後向本報稱，他早前有份倡議將現行「中醫中藥發展委員會」改組成「中醫中藥發展局」，以類似旅發局的角色推動中醫發展和訂立藍圖，包括推動科研、中醫公營服務、產業化及國際化等，惟未從政府聽聞有意接納其倡議。