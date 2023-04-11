本港增一宗外地輸入麻疹個案 涉一名居東涌女子 (19:19)

衛生防護中心表示，該名女子上月21日從印度抵港，當時並非潛伏期，她過往健康良好，至上月31日開始發燒，上周三（5日）前往荃灣港安醫院求診並入院，情况穩定，至周日（9日）出院，其血液及呼吸道樣本證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。

該名女子報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期內沒有接觸麻疹病人。衛生防護中心表示，在接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已作接觸者追蹤，調查仍然繼續。

衛生防護中心稱，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高，可透過空氣中飛沫或直接接觸病人鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播機會則較低。病人從出疹前4日至出疹後4日內可把病傳染給別人，潛伏期為7至21日，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等，如出現有關徵狀應佩戴外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱者、孕婦及未滿1歲幼童。