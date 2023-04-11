男助理工程師偷拍35名女童裙底囚12個半月　官斥極其猖狂 (18:47)

29歲被告劉哲希承認的控罪涉及35名女童的120張照片及2段影片，日期介乎2020年8月1日至2022年9月16日，地點包括牛頭角公共圖書館、北角英皇道新都城大廈地庫「奇趣天地」及「執笠倉」等。

暫委裁判官陳姵妏判刑指，本案受害女童多於一人，大部分遭拍攝到內褲，被告專門挑選她們經常出沒的地方，行為有預謀。陳官提到，被告學業成績優良，大學和碩士均在英國就讀，亦考獲皇家音樂學院鋼琴第八級和達到日語能力測試的最高水平。陳官直言，被告學業和音樂造詣不凡，表面上是有為青年，實際上卻做出令雙親蒙羞的事。

陳官續説，照片和短片可保留、交換、發布或用作威脅事主，對女性造成極大侮辱，社會不容許此等卑劣行為。陳官理解被告的心理狀况，惟本案涉多項控罪，他童年遭欺凌的經歷充其量令人同情，不足以減刑。而被告在理應有益身心的公共場所犯案，帶來恐慌，因此判刑須有阻嚇性，以保障易受傷害的幼童。