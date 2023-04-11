初選案｜趙家賢稱上庭才知誰是吳政亨　曾問區諾軒「𠵱條友乜水」 (17:55)

本案被告吳政亨涉以筆名「李伯盧」發起「三投三不投」行動，在網上呼籲市民不要投票予不支持、不參與和不服從初選的人。控方問及趙家賢如何認識吳政亨，趙坦言兩人從來沒有接觸，直至2021年3月1日上庭，他才知悉吳是「李伯盧」。

趙家賢提到，戴耀廷曾回應「三投三不投」行動，猶如「加持」行動。法官陳慶偉遂問，「李伯盧」的文章會否給予人印象，看來他是初選組織者的一份子，趙回答是。趙又指，協調初選其間，有組織提出初選落敗的人，一定要支持勝選人參與官方選舉，不過有政黨不認同為別人助選，擔心此舉令「無咁鐵血」的支持者轉投其他陣營。趙認為，「三投三不投」呼籲落選人服從初選機制，顯示除了政界內部討論之外，民間團體都有相似想法。

趙家賢強調，《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定任何人都有自由參選，「三投三不投」阻礙別人參與立會選舉，或會違法。趙稱他曾向戴耀廷表達上述觀點，戴指「點會咁容易有問題，個陣時『雷動計劃』，我哋賣廣告都無問題啊」。聆訊明（12日）續。