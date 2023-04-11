童樂居女員工襲3名幼童囚6個半月　官指被告涉襲另一兒童促檢視 (17:46)

葉官在判刑前，表示看畢完整閉路電視片段後，發現被告謝綉蔚（現25歲）在控罪時段以外，襲擊另一名兒童，著控方考慮是否加控其他控罪。辯方則表明該片段偏離檢控基礎，會反對新增控罪；稍作休庭後，控方表示法庭可繼續處理判刑，隨後會再跟進上述片段。

葉官判刑時強調，童樂居的幼童介乎初生至3歲，因家庭問題委托童樂居照顧，即使受虐亦投訴無門，被告濫用社會對她的信任，襲擊3名未滿3歲的幼童。葉官又稱重看片段，發現控方沒有提及的細節，即被告將一名身份不詳的兒童抽起摔向地後，令他躺在地上超過30秒，動作緩慢，被告再抽起他，觀察其背部，並與職員討論後，為其背景塗抺藥膏。

葉官續指，片段不見3名幼童作出任何激怒被告的行為，被告卻以如此粗暴行為對待，行為非常不恰當，對幼童作出不良榜樣，恐令他們仿效，必須判處具阻嚇性的刑罰，考慮案件在短時間內發生，無證據指幼童受身體或心靈損傷，被告亦無案底，3項控罪分別以8星期、12星期及6個月為起點，認罪減刑4分1，部分刑期分期執行，總刑期是6個半月。