企嶺下新圍村長墮斃　胞弟指兄熱心助人 (16:49)

何生表示，其村長任期踏入第二屆，「四年一屆，今屆年頭開始冇人同佢競爭，所以延長任期」，他表示哥哥性格友善，「完全唔會有惡意」，且熱心助人，即使鄰村有人求助也願意協助，包括裝修、換水喉等，「邊個叫佢做嘢佢都會做」。何生續指，他曾勸哥哥「唔好做咁多嘢」、「你後生點做都得我唔理你，你今年70幾歲點做嘢呢？爬上爬落咁辛苦」，對方遂回應稱：「唔同人做嘢點得架」、「應承咗人唔做唔得」。

他憶及，昨接到通知趕到現場，哥哥已倒臥地上，他估計當時哥哥穿着拖鞋站在座廁上協助村民裝熱水爐，「睇下人裝得好唔好、正唔正」，其後疑因廁所板濕滑而失足墮下，頭撞廁所雲石門壆。在場人士因不懂做急救，「周圍搵人，當搵到我個陣已經成約20分鐘，我同佢做心外壓，發現佢個口有假牙，之後同佢攞出嚟，但當時佢都冇晒知覺」，身體開始變黑，救護人員到場將他送院，其後宣告不治。

他表示哥哥聰明，自學並熟悉多樣維修。他表示昨已將哥哥死訊告知其九旬母親，「唔接受都要接受，人都走咗」。記者今到訪死者住所，見屋外有魚缸、鳥籠，何生回應指死者生前飼養很多小動物，包括狗隻、蜜蜂、斑鳩、錦鯉。