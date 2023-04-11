邵氏基金入主華懋慈善基金　法庭關注基金財政穩健程度 (15:09)

原告為律政司長，被告為龔如心遺產管理人黃德偉和莊日杰，及華懋慈善基金有限公司。

代表律政司長的資深大律師何沛謙透露，基金仍未就律政司的關注存入誓章回應，加上現在邵氏基金班底出任基金的理事會成員，衍生新的關注問題，包括由邵氏基金處理基金的財務，但邵氏基金本身同為受政府監管的慈善基金。

原訟庭法官鮑晏明亦關注新理事如何處理基金的財務狀况、如何應對財政穩健，以及基金如何面對另外兩宗最近的訴訟，即基金因為向遺產管理人申索遭剔除，提出終極上訴許可被拒，以及基金被裁定收取4200萬借款打官司，須向原告償還本金加利息一案。基金和遺產管理人表示需時回應。法官下令與訟各方須按時提交文件及證據。

根據公司註冊處資料，邵氏基金主席陳偉文、財務總監郭樹偉，及主席助理李國權，今年1月31日加入華懋慈善基金有限公司的董事會；同年2月8日，包括龔仁心、龔因心在內14名華懋慈善基金董事集體離任。