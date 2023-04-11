初選案｜趙家賢：初選提名表聲明用字如「九二共識」　指戴耀廷事後仍未放棄否決預算案 (14:30)

民主派「35+」初選案今（11日）踏入第40天審訊。控方證人、時任民主動力召集人趙家賢作供稱，戴耀廷曾表示參選人毋須簽署文件，趙於是在初選提名表聲明加入條款，指參選人確認支持及認同協調會議共識。趙指，各區對使用否決權的共識寫法不同，由於傳統民主派和抗爭派對此對立甚大，趙採取字句的解釋「籠統」，藉此安撫主張簽署及不簽的兩派，讓他們可各有解讀，有如「九二共識」，「一個中國、各自表述」。林卓廷聞言表情詫異，鄒家成則發笑搖頭。
趙家賢上周提到民主動力在35+收到的眾籌款項，他今早補充指，戴耀廷和他於2020年8月底至9月初相約在太古城的酒店吃早餐，因應選舉延後，戴冀將80至100萬元捐予民研成立電子系統，調查市民是否同意否決預算案。趙稱，因傳統民主派對於使用否決權存有顧慮，他了解到戴或欲以民意向傳統民主派施壓。
趙續指，民動於同年9月計算好相關款項，眾籌所得而非納為35+的開支涉及100萬元，趙和民動退出初選後不想再牽連35+計劃，他建議將當中的5成捐予慈善機構，4成捐予民研，餘下1成作民動會務經費。不過民動執委會之後換屆，加上趙和副召集人等因本案被捕，上述款項未有處理。法官李運騰問，戴直至9月仍未放棄運用否決權？趙同意指，戴很着重憲制權力。
根據WhatsApp對話紀錄，戴耀廷於10月向趙家賢查詢，民動會否給予資金用作建立投票系統，及讓民研翌年做選前調查。趙供稱，民動需要顧及風險，故他未有正面回覆戴，「唔係好敢直接同佢say no」，趙自言感到困擾、態度迴避。
趙表示，他退出初選是因為意識到他同民動行事要合法，但他知悉戴「仲有好多大思想家的想法」，約於8月尾至9月初，戴的態度是 「過咗風眼位、無事啦𠵱家」，「（戴）仲有講到你睇美國國務卿蓬佩奧都讚我地初選做得好」，此時庭上被告表現無奈苦笑。