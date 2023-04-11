初選案｜趙家賢：初選提名表聲明用字如「九二共識」　指戴耀廷事後仍未放棄否決預算案 (14:30)

趙家賢上周提到民主動力在35+收到的眾籌款項，他今早補充指，戴耀廷和他於2020年8月底至9月初相約在太古城的酒店吃早餐，因應選舉延後，戴冀將80至100萬元捐予民研成立電子系統，調查市民是否同意否決預算案。趙稱，因傳統民主派對於使用否決權存有顧慮，他了解到戴或欲以民意向傳統民主派施壓。

趙續指，民動於同年9月計算好相關款項，眾籌所得而非納為35+的開支涉及100萬元，趙和民動退出初選後不想再牽連35+計劃，他建議將當中的5成捐予慈善機構，4成捐予民研，餘下1成作民動會務經費。不過民動執委會之後換屆，加上趙和副召集人等因本案被捕，上述款項未有處理。法官李運騰問，戴直至9月仍未放棄運用否決權？趙同意指，戴很着重憲制權力。

根據WhatsApp對話紀錄，戴耀廷於10月向趙家賢查詢，民動會否給予資金用作建立投票系統，及讓民研翌年做選前調查。趙供稱，民動需要顧及風險，故他未有正面回覆戴，「唔係好敢直接同佢say no」，趙自言感到困擾、態度迴避。

趙表示，他退出初選是因為意識到他同民動行事要合法，但他知悉戴「仲有好多大思想家的想法」，約於8月尾至9月初，戴的態度是 「過咗風眼位、無事啦𠵱家」，「（戴）仲有講到你睇美國國務卿蓬佩奧都讚我地初選做得好」，此時庭上被告表現無奈苦笑。