市民稱信用卡遭盜用簽帳後仍須還款　民建聯倡金管局跟進 (15:00)

其中一名苦主張女士去年11月被人盜取3張個用卡及身分證，其中兩張信用卡為同一發卡銀行，共涉及逾50萬元金額。張女士當時已立即聯絡相關銀行及報警救助，而其中一間發卡銀行已退還相關盜用簽帳的款項，惟另一間發卡銀行以「嚴重疏忽」為由，拒絕承認相關簽帳為被人盜用，並要求她須償還約30多萬元的被盜用的簽帳款項。張女士表示與相關發卡銀行多次聯絡，但結果亦無改變，又指銀行會向她「施壓」，令她身心受影響。

苦主陳先生因收到熟悉號碼傳送的短信，而誤入釣魚網站，被人盜用信用卡資料後交易7次，共涉款約8萬元，惟陳先生只有在第7次交易，才收到發卡銀行有關簽帳的短信通知，其後他已即時通知有關銀行，但銀行仍要求他償還有關款項。

另有苦主李先生於去年被犯罪集團盜取3張信用卡，涉及不同發卡銀行，涉款150萬至160萬元。李先生隨即報警，經警方調查後已拘捕涉案人士，但他指其中一間發卡銀行亦以「嚴重疏忽」為由，要求他要償還約50萬的款項。

根據現時的《銀行營運守則》，若持卡人信用卡賬戶被其他人用作未經授權交易，而持卡人並無任何欺詐或「嚴重疏忽」行為，他們毋須為未經授權交易承擔責任。梁熙表示，現時發卡銀行可就「嚴重疏忽」條款作自行解釋，認為相關條款無法保障持卡人的財產安全，他促請金管局應主動向發卡銀行釐清何為「嚴重疏忽」，以及統一定義相關條款，又指發卡銀行若收到不尋常的交易後，應須向持卡人確認相關交易及獲取授權。