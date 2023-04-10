私家診所兒童特敏福藥水缺貨　家庭醫生稱因供應鏈緊張 (11:18)

衛生署早前表示，一直根據「政府流感大流行應變計劃」儲備抗病毒藥物，政府已儲備約1100萬劑、足夠劑量的抗病毒藥物，當中約九成為「奧司他韋」。林永和今早（10日）於港台節目表示，相信政府儲備主要為成人特敏福膠囊，如私家診所的成人特敏福膠囊藥物不足，相信署方會與診所協商。

至於流感針方面，林永和指早前藥廠缺貨，但據了解，衛生署有詢問過藥廠，指3間大型提供流感針的藥廠有數萬針存貨，相信署方明日（11日）會通知千幾名參加「疫苗資助計劃」的醫生，可聯絡藥廠訂購流感針，強調本港不會出現流感針不足的情況。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明於同一節目表示，特敏福膠囊的保存期有7至10年，但特敏福藥水的保存期只得兩年，在疫情期間儲備的存貨已經過期，加上全球需求增加，導致供應不足。崔俊明強調，感染流感不一定要服用特敏福，呼籲留給年長、長期病患者及5歲以下幼童等高危人士。