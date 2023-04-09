復活節警方打擊藥駕酒駕拘17人　當中一人涉8宗罪被捕 (20:40)

警方於周六、日（8日、9日）的行動中，共拘捕17名男子，年齡介乎26至53歲，當中包括一名53歲被通緝男子及涉8宗罪的27歲男子，他們分別涉嫌酒後駕駛、藏毒、危險駕駛、拒捕、未獲授權而取用運輸工具、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、意外後沒有停車、未能出示身分證明文件及超速駕駛。行動中，警方合共向1227名司機進行酒精呼氣測試。另外，票控157部車輛超速，以及就其他交通違例事項發出20張定額罰款通知書。此外，7輛車懷疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，已被送往汽車扣留中心檢驗。

警方會繼續在各區展開相關執法行動，透過嚴厲交通執法行動確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。