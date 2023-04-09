九龍城潑水嘉年華今復辦　附近士多料400支水槍今售罄 (15:42)

警方於下午3時起封鎖城南道一段馬路，大批人聯同一家大細穿雨衣及手持水槍展開撥水節活動。城南道馬路將於下午5時解封。

城南道一帶自中午12時起，行人路已備有多個裝滿水的水桶，多名穿軍裝警員在場戒備。城南道在下午3時才封路，在封路前不少孩童已持水槍追逐，警方及主辦方工作人員隨即沿行人路拉封鎖線，有警員向孩童呼喊：「頭先邊個應承我（唔玩住）？三點鐘先好玩，保留實力！」有警員面部則被參與者拍上白色粉末。

由泰國來港34年的Cat今日同多名朋友特意穿泰國校服到城南道慶祝泰國新年，「因為我想諗返以前細細個在泰國潑水節好開心（的情况）」。她說，「潑水」是泰國新年的傳統習俗，象徵「衰嘅嘢走咗去」，過去三年疫情無法外出慶祝只能「靜靜地」，沒有失望只好忍住，今日終於可以在現場參與潑水節「非常開心」。

九龍城龍崗道一間士多的東主李小姐向本報表示，上個月起才承租舖位，期望潑水節可帶動罐飲品的銷量。