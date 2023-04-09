何漢權倡公民科內地團費長遠應由家長自付 (12:40)

首團約250名中學師生上周前往廣州和深圳，逗留兩日，行程包括到訪中學參與課堂活動及到其他參訪點，認識當地歷史、文化和科技發展。何漢權於無綫電視節目《講清講楚》表示，學生毋須向政府交報告是好事，亦可減輕老師的批改壓力。被問及當局應否安排學生到鄉村地方學習，他認為不用急進，先讓學生對國家有初步認識，「就會有情感」，又認為學生觀察本港於「十四五」規劃中與內地有什麼聯繫已經好豐富。

早前立法會通過無約束力議案，將中史科列為中學「必須學習經歷」，何漢權表示同意議案，他稱，現時高中中史科只有約十分之一學生修讀，餘下的學生只修畢初中中史科，認為辜負了只修畢初中中史科的學生，吸收自己國家歷史的學習權利。他建議校方可參考體育課，每周兩節，讓學生以校本方式學習，例如學習一名歷史年度人物，找數個專題學習。

對於教育局早前向小學發「開班信」，建議下學年小一開班數目，首次有小學「獲派0班」，「殺校」危機逼近津貼小學。何漢權認為可以加快合併津貼學校，又鼓勵政府「門常開」，讓沒有香港身分證的學生都可以來港讀書。他表示，不要亂用「殺校」一詞，認為「好牽動情緒」。