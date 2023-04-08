上年度逾萬公務員離職 楊何蓓茵：疲情對公務員壓力增 (22:22)

至於如何挽留人手，她稱公務員學院提升培訓，不論年輕或已達一定職級的公務員，較以前獲更多機會認識國情、科技或國際趨勢，相信這些方面做好點，有信心讓希望得到學習機會及工作滿足感的人留在公務員隊伍。

局方日前就2023/24年度開支預算回覆議員提問，透露過去5個財政年度，公務員辭職人數有上升趨勢，由2017/18年度1333，升逾1.8倍至2021/22年度3734，當中有800人屬25至30歲以下，是最多公務員離職的組別。楊何蓓茵今日（8日）出席一個活動啟動禮後，稱公務員和其他工種一樣，不論年輕人或新人，任何人加入政府後都需時適應，真正工作時才知道適合與否；又稱政府亦會提供一個有培訓、學習和發揮機會的環境，如利用最新科技使工作環境不落後於私營機構。