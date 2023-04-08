走私客水路運豬肚、海參赴澳　海關拘兩人檢1100萬貨 (12:44)

海關港口及海域科區域巡邏船小組高級督察黃芷欣表示，區域巡邏船周二下午約3時45分，在大嶼山南面分流對開水域截查一艘由香港開往澳門的貨船。她稱，當時船上有9名船員，報稱載有49個貨櫃，關員核對載貨單後，發現其中兩個報稱載有波鞋及紅酒的貨櫃邊有「倒汗水」，而運載該兩個貨櫃的貨運公司屬新成立，懷疑有人利用貨船走私，於是押送該貨船往屯門內河船碼頭檢查。

海關有組織罪案調查科接手調查，關員檢查報稱載有紅酒的貨櫃，移開近門口的一板紅酒後，發現大批未列艙單的貨物，包括舊電腦、電子零件、豬肚、牛肉乾及海參等，在另一報稱載有波鞋的貨櫃內則發現豬肚及海參。海關共檢獲逾5.5噸豬內臟、2.5噸牛肉乾、2.5噸海參，以及電子產品，市值約1100萬港元。

海關跟進調查後，拘捕一名47歲男子及一名43歲女子，二人為安排貨櫃付運的公司東主及職員。案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。

有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝表示，檢獲的冷凍豬肚只用錫紙袋密封包裝，放在沒冷藏設備的普通貨櫃內，被檢獲的豬肚已出水，部分開始變壞，食物安全成疑。他相信不法分子利用海路將貨物走私至澳門，然後運往內地，希望以迂迴路線避過執法部門追查，以及內地對食物的檢驗制度及進口關稅，初步估算逃稅金額達840萬元。

他重申，走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。