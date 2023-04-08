油麻地報紙檔檔主失鐵箱及手袋　重遇疑犯惟對方隨即逃去 (11:46)

遇竊姓賀（61歲）女東主在新填地街182號開設報紙檔，她稱鐵箱沒有上鎖，放在檔口外，懷疑前一晚收工後被盜。她過往亦曾遇竊，估計賊人或會回收店變賣鐵箱，遂到砵蘭街36號「山水五金廢紙」回收店尋找，在路邊發現該個約半米高、帶有滾輪的鐵箱，但原存放在內的手袋、書籍及一件衣服不翼而飛。她稱，手袋屬tory burch品牌，由胞姊送贈，她稱一直不捨得使用，不料被盜。

鐵箱與其他雜物一同放在手推車上，賀女士向附近執紙皮婆婆了解手推車物主，得知屬一男子，「話係道友，佢就好惡嘅，可能平時蝦啲婆仔」。賀女士相信男子會取回鐵箱及手推車，於是在場守候，又希望女回收店東主屆時幫忙拖延男子至警方到場。

至今早7時45分，一名男子到回收店取鐵箱及手推車，惟他與回收店女東主交談後就推車仔逃走。賀女士即上前追截，追至窩打老道馬路路口，男子突然棄箱，僅推手推車逃跑，成功逃離。賀女士得知廣東道亦有另一間回收店，並向警員提供資料，再次發現手推車，惜男子已逃去無蹤。