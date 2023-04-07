天水圍教會遊行無須守禁蒙面法　尖沙嘴教會行太平山須貼紙　信徒同稱無問題 (16:12)

由天水圍聖腓力堂舉行的耶穌受難節遊行，早上11時許開始，有教會職員在隊前扶十字架、邊唱聖詩，有約100人參與，當中近30人為教會職員，分別穿黑、藍及紅色長袍在隊前帶領。參與遊行的信徒莊女士向本報表示，牧師有提醒參與者守《禁蒙面法》，舉例「我們當中有位姑娘，佢真係感冒變曬聲，但她都拎開個口罩，希望唔好畀人誤會刻意（遮面）啦，以身作則」。她說，本身都打算戴口罩參與遊行，「戴慣了，但在這個時刻，我都諗不如除口罩啦，都冇咩大不了，其他會眾都因而跟隨除口罩，都好聽牧師指示。」據本報在場點算，活動期間有30人戴外科口罩，佔參與人數三成。

同日尖沙嘴聖安德烈堂則於太平山舉行的復活節活動，參與者須貼上識別貼紙，同日其餘6場遊行無此要求。莊女士認為做法是好事，「走出公眾場所，混雜搞事分子，沒有標貼就有問題，貼一貼無妨。」

活動開始前及期間，有至少4名穿便衣警員在場戒備，登記在場採訪傳媒的機構及全名；活動途經路線未見警方部署其他警力。主辦方申請參與人數為不多於120人，警方不反對通知書要求主辦方安排至少10名糾察，不過未有如早前部分遊行要求參與者以物件或掛頸牌辨識身份。

而聖安德烈堂步行活動「Easter Walk」下午舉行。不反對通知書要求主辦方「必須確保所有參加者於身上貼上印有聖安德烈堂字樣的標記」、「糾察員則需配戴工作證以茲識別」。步行活動在下午3時在太平山頂出發，多名工作人員佩戴藍色寫有「STAFF」的掛頸牌，並向參與者派發橙色貼紙，上面印有教會標誌及活動名稱；數名穿軍裝警員在場戒備。參與者陳小姐為教會信徒，表示疫情前已有舉辦同一活動，不清楚活動須申請不反對通知書，形容今次屬「行山活動」，認為用貼紙識別參與者沒有問題。