趁復活節假期出遊內地　高鐵站人頭湧湧 (12:13)

市民方先生今早帶同父母及女兒到達高鐵西九龍站，他稱屬疫情後首度回鄉，準備到潮州找親戚叙舊，「拜山順便去玩」。他就讀中三的女兒亦表示平時學習壓力大，希望藉假期出外放鬆下，笑言上次回內地是在小時候，「（現在）已經完全沒印象」，十分期待旅程。

另外，亦有不少市民選擇與朋友一齊前往內地遊玩，其中更包括一隊輪椅人士。問及行程安排，一眾團友笑稱要到東莞「吃喝玩樂」，「我們有朋友在東莞，他會帶我們去吃去玩。」

至於預算方面，團友林先生表示因內地旅遊相對方便及經濟實惠，預計每人預算不超過2000元，「高鐵設施方便我們旅行出入，短線旅行會考慮去內地。」惟他感嘆購票十分困難，「我到現場的時候，前面有逾500個人排隊，根本買不到車票」，而現場亦無開放窗口予殘疾人士購票，最終只能網上購票，「搶票搶得很辛苦」。

他亦批評高鐵車廂內的無障礙座位不足，「（團友）需要前往不同車廂就坐」，及分成兩批乘搭不同班次列車。他續指，相信日後出行時很大機會選擇乘搭高鐵，期望有關方面盡快改善。

記者現場所見，截止中午12時，仍有大批市民經高鐵西九龍站出境，自助通道人流較早前略微減少，候車大堂卻近乎座無虛席。站內商舖人流稀疏，有食肆職員表示，乘客多數只聚集在購票及候車大堂，生意未有明顯好轉。