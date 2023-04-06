冰協：港協批冰球隊戰績不突出　轟港協欠尊重只欲證明冰協有錯　港協否認 (19:01)

冰協又指，雙方會議期間絕大部份時間並沒有討論過報告內容細節，除一開始質問主席為何沒有回覆，以及質疑「寫報告技巧」，「完全沒有討論領隊在現場面對的情況及日後可以如何解決」，更指港協「質疑冰球項目每次比賽只得4至6隊，得到亞軍及季軍的成績並不突出。」冰協認為，「港協口口聲聲最尊重運動員，但實際上最不尊重香港運動員的付出及成就。」港協則於回應查詢時，否認有提及有關言論。

冰協解釋，當天會面結束時見到傳媒時未有指出雙方會面時集中提管治問題，是出於確信政府會認真對待冰協報告。然而，港協似乎未有將事實如實向政府報告，認為播錯國歌事件與雙方會面時，港協提出的管治問題並無直接關係。冰協承認當時未能成功與主辦單位檢查國歌，而未有後備方案去避免事件發生。雖指引並無就有關情況給予指示，但冰協已多次致歉。

冰協表示，一直「無間斷」回應港協所有文件，曾三次向港協繳交事件報告，第一份報告於2月28日出現問題後24小時內發出；第二份報告於上月10日發出，當時港隊於上月7日返港，翌日向警方落口供，上月9日撰寫報告，翌日繳交事件初步報告及再次出發往另一組別世錦賽。冰協指，由於時間倉促，該報告陳述了大部份事實仍有所遺漏，港協要求就兩點再作補充並最遲於上月20日再作報告，已準時繳交報告，指在行程緊密下，每份報告都是在兩天內完成及準時繳交，反問如何可被說成港協所述的「執委欠溝通及採取迴避態度」及理據何在。