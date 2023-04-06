醫管局總行政經理莊慧敏及丈夫超市盜竊罪成　各罰5000元 (19:45)

醫管局發言人表示，因案件的司法程序尚未完結，局方不作任何評論，而涉事員工現正休假中。

被告趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲）否認於去年4月23日在黃埔AEON偷竊總值1632.8元的10件食物。控方案情指稱，AEON保安目睹兩人使用自助付款機時，將部分貨品未經掃描便放入購物貨內，其後在AEON添置其他物品後離開。保安將兩人截停並報警處理，兩人在警員面前口頭招認「偷嚟自己食。」以及在警署補錄招認「由於一時貪心，偷嚟自己食。」

裁判官裁決時指出，兩名被告聲稱在非自願下招認，但拒納兩人證供，裁定兩人是自願招認。加上，從AEON閉路電視可見，趙掃描貨物時有檢查自助付款機的螢幕，亦能意識到有什麼貨物未經掃描。雖然趙辯解不專心才犯錯，但鏡頭拍攝不到他會不專心下重覆掃描單一貨物，卻只見他沒有掃描部分貨物；莊負責將籃子內貨物將交給趙，並將他掃描過的貨物放入購物袋內，片段可見莊曾直接從貨物將籃內直接放入購物袋。

裁判官不相信兩人稱因擔心身處杭州疫區的孻女而分神之說法，直指兩人對於「有咩有掃描，有咩無掃描，心知肚明」，而且提及有掃描貨物值約600元，但無掃描貨物總值達約1600元；至於兩人事後無即時離開AEON，因為盜竊者會以為暪天過海就不用即時離開，故此反映兩被告當時確信自己成事了。