警方瓦解「保釋金」電騙集團　拘12人涉520萬騙款 (16:49)

深水埗警區於過去一年接獲45名受害人報案，他們年齡介乎65歲至92歲，報稱受騙。騙徒首先會致電受害人，一般選擇年長者，並訛稱為他們的子女，聲稱更改了電話號碼，再於數天後以同一電話致電稱被拘捕，要籌集保釋金，並相約受害人交收現金，甚至上門收錢。每名受害人損失1萬至65萬元不等，累計損失金額為520萬元。

警方調查後鎖定一個詐騙集團，集團層層下遞、以「搵快錢」作招徠，以數百至數千元作為報酬吸引成員，主要以無業人士、學生為目標，要求他們幫犯罪集團收款。集團更會包裝受害人為欠債人，聲稱他們只是收債，並派人負責編排行程及監視交收過程。

警方鎖定集團成員身分後，合共拘捕11男1女，年齡介乎18至41歲，涉嫌串謀詐騙、串謀以欺騙手段取得財產、洗黑錢，部分人有三合會背景，其中7人已經被控以上罪行。警方相信已經瓦解一個活躍於香港的詐騙集團，並在行動中檢獲現金及多部電話，懷疑與案有關。