初選案｜趙家賢稱退出初選因抗爭派「身處紅線」　形容「完全失控」故要切割 (18:57)

控方在庭上播放「本土抗爭派」的記者會片段，當時大部分初選投票結果於2020年7月14日出爐，本土抗爭派的參選人翌日召開記者會。會上發言者包括本案受審被告鄒家成和余慧明，以及早前認罪的黃之鋒和岑敖暉等。岑表示各人會堅定否決預算案，因為這是基本法賦予立會議員的權力，「如果咁係涉嫌顛覆國家的話，我非常期待北京、國安處或者林鄭，因為一個議員狂投反對票而將我哋送入監獄」。

趙家賢在庭上供稱，本土抗爭派在記者會提出將抗爭意志帶入立會，從而在議會「攬炒」，意指發生肢體衝突和否決議案，他們亦談及國際社會可能「圍堵」中共，例如制裁內地及本港官員。趙表示，他當日聽到本土抗爭派的言論，知悉他們行事並非出於捍衛《基本法》和效忠特區的「心意」。趙從一個「reasonable man」的角度思考，認為要為民主動力和團隊等負責，遂即時決定退出初選。

趙亦供稱，他於初選投票後的2020年7月13日晚上得知，戴耀廷對初選合法與否存疑，當時中聯辦及港澳辦大肆評擊初選違反國安法。區諾軒聯絡時任政制及內地事務局政治助理後，指出唯有解散計劃，趙稱區都想他一同退出初選。最終區同月15日宣布退出，而趙翌日退出。

庭上展示戴耀廷於同月14日向參選人發信息稱「不提否決議案」。趙表示，雖然戴欲統一口徑和「力挽狂瀾」，拉回各人以免踩到紅線，但抗爭派於15日開記者會，是無視戴的信息，更重覆否決預算案，逼使政府DQ議員和促請國際制裁，「整件事係完全地失控」。

趙家賢透露，戴耀廷當時指部分參選人的言論「過咗界」，由於在「material date」（關鍵日期）後生效的法例不設追溯力，戴估計涉案文章沒有問題，但在國安法生效之後，參選人的言行都會影響初選計劃。

法官李運騰關注，趙於退出前一日發帖文似乎表示仍會繼續初選工作，趙解釋原本打算待區諾軒先退出，他辦妥行政事宜才在合適時機退出。但抗爭派突然開記者會，構成「好特別的轉變」，他們貫徹實行戴的主張。而趙作為民主動力召集人須向組織內其他同事負責，他宣布退出及讓公眾清楚知悉「切割」。

趙表示，戴之後曾問他會否向民研支付民調費用，趙當時回應不會，指民主動力已退出初選。趙續稱，至於眾籌所得的款項只有1千元以下的款項列作初選經費，大額款項則捐予民研等。聆訊下周二（11日）續。