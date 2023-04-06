政府外判職員涉用假安心出行　侵入公共機關罪成還押候判 (13:09)

本案被告為文劍偉，現於資訊科技公司任職，涉案日期為2021年11月1日。裁判官王證瑜裁決指，所有控方證人均誠實可靠，他們的證供互相支持、合情合理。王官亦指，被告明知自己進入大樓前需安裝官方「安心出行」應用程式，卻無如此做，而他亦知道這一點，裁定他無合法權限進入大樓，罪名成立。

辯方求情指，被告就是否有合理辯解此部分，已承認使用「連登」上的虛假安心出行連結，故本案只爭議被告的行為是否構成「侵入」，節省法庭時間。王官指，雖然現時疫情可說已完結，惟案發時社會十分謹慎處理，列明市民進入處所的要求，被告犯案違背政策目的，故暫不索取社會服務令報告。

案件審訊時，控方傳召被告的上司趙祖蔭作供，他聞被告遭截停後到場了解事件，看到其使用的程式字體較淺色、字體大小亦與官方有別。趙問被告「係咪假安心出行？」，被告起初沒有回答，其後回應「係」，另承認無下載官方程式。