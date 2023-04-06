初選案｜民主動力FB提「對抗暴政」　趙家賢：我要認錯　稱絕非對抗港府 (12:18)

時任民主動力召集人、控方證人趙家賢今繼續作供。針對民主動力於2020年6月發起眾籌，趙解釋旨在收集資金營辦初選，而民主動力會以選舉送贈的形式向參選人提供服務，參選人則向選舉事務處申報選舉開支，以符合選舉法例。趙又指，他特別呼籲捐款人提交1000元以下的小額眾籌，以符合選舉指引的精神；至於超過1000元的捐款，「我哋係排除咗、無撥入去作為初選開支經費」。

法官陳慶偉表示，民主動力宣傳初選和眾籌的facebook帖文，附有「光復議會」字眼，問趙家賢有何意思。趙表示按其理解，光復議會是指民主派能「光復」議會的功能，可以實踐政策倡議。陳官又問，另一字眼「對抗暴政」是指哪一個「暴政」。趙回答，民間社會覺得受到政治打壓，「對抗暴政既意思，即係表達緊𠵱一種憤慨，當然講緊現有的政權」。

陳官進一步追問，究竟是指現有的香港政權，抑或中國政權，趙家賢指各人有不同的解讀。陳官遂提高聲線指，有關facebook專頁由趙營運，他應該回答問題。趙思考片刻後表示，相信是指當時的香港政府。被問到對抗港府是否民主動力的政治立場，趙強調「我作為召集人，我要講係絕對不是」，他承認當時沒有留意職員草擬的帖文內容，沒有履行謹慎責任。