思覺失調漢稱為「買武器對付外星人」劫便利店　官質疑被捕後懂緘默不似病 (12:08)

勞官關注辯方指被告陳嘉健（36歲，無業）自稱搶劫以買武器對付外星人，但精神科報告則指，被告認為警方「拉錯人」，否認搶劫。勞官指被告案發時表現理智，請店員交出現金，被捕後懂得保持緘默，不似受精神病影響，加上被告抗拒接受治療，直言「如果個個都話我有病，又唔肯接受治療，可以出去然後再犯事，咁個社會就好亂」，故決定先索取精神科報告釐清被告的精神狀態，以考慮是否判處醫院令。

被告承認於2022年3月4日在石硤尾南山村南豐樓201號舖的便利店，搶劫何啟明並劫去1800元。案情指，他在當日凌晨約1時14分，戴口罩、穿黑色衣物進入該OK便利店，在店員何啟明身旁拿出刀鋒外露的鎅刀，並說「唔想有人受傷嘅，就拎晒啲錢出嚟」，店員受驚，打開收銀機，被告拿走現金1800元，一名甄姓途人在店內目擊過程。

被告逃走後，甄與街上另一名陳姓途人追截被告，被告掙扎時口罩脫落，甄近距離看到被告的容貌兩至三秒。被告將陳推倒在地，最終逃脫。6天後，警方在被告住所拘捕他，被告在警誡下保持緘默，何啟明則在列隊認人手續中認出被告是搶劫者。