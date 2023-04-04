葵涌貨倉外牆塌石屎碎片傷掃墓父女 屋宇署發出勘測令 (20:03)

涉事大廈為葵涌永基路35號嘉里溫控貨倉2。屋宇署當日接報後即派員視察，發現該大廈9樓面向永孝街的外牆有部分飾面及批盪剝落，但整體樓宇結構沒有明顯危險。涉事大廈樓齡25年及樓高16層。根據批准圖則，該大廈的6樓至11樓為冷藏庫用途。

屋宇署已聯絡有關大廈物業管理公司採取補救行動。物業管理公司除了在大廈外牆加設防護措施，亦安排註冊承建商昨日（3日）展開外牆搭建棚架及鋪設防護網的工程，以進一步保障行人安全。

屋宇署發言人強調，署方一直以風險為本為原則，包括強制樓齡達30年或以上的私人樓宇進行驗樓、透過大規模行動主動巡查並向失修樓宇發出修葺令，以及跟進市民舉報等，有系統地處理樓宇失修問題；又表示業主須對其物業的樓宇安全和維修保養負上責任。而政府亦會向負責任的業主提供協助和支持，並對失修樓宇採取執法行動。

葵涌一幢貨倉大廈周日（2日）有外牆石屎剝落，散落通往荃灣華人永遠墳場的永孝街，兩父女遭碎片擊中受輕傷。警方將案列為「自建築物掉下的物體」，帶走一名53歲男負責人。據了解，男子為貨倉管理辦公室的主管。