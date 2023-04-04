涉下體貼震蛋狎少女　男醫生非禮罪成候判 (18:31)

報稱醫生的被告李永熙（30歲）否認於2022年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車內猥褻侵犯女子X。

被告就特別事項自辯指，警員曾在太子站警務室掀起風衣，露出其陰莖，嘲諷「嘩你睇下咁㗎喎！」另外兩至三名警員亦一同以恥笑的語氣問他是否不舉。其後被告在警署內拍照，再有警員要求他脫下褲子揶揄道「仲有㗎？你早講吖嘛」，故他一心只想趕快離開，不情願地簽署口供。

裁判官指被告的說法令人不解，他在審訊時經已同意警方無從得知他有此身體情況，本案亦無其他證據證明綁震蛋必然與不舉有關。另外，裁判官拒絕接納被告在警署內，因急於跟上司交代工作事宜而作出招認，因為事件攸關其職業生涯，裁定有關招認均是自願作出，其供辭不可信、不可靠。

相反，事主X描述事件經過的證供直接、無誇大或迴避，法庭考慮震動位置、被告身高等，推論震動由被告身上發出，而非X的手提電話。裁判官相信被告是蓄意觸碰X，事發時車廂並非「人貼人」，被告身後仍有位置，卻選擇站在X身後，圖藉犯案獲得性快感，裁定他是故意為之，因而罪成。