初選案｜趙家賢指戴耀廷初選後知「踩界」　稱〈攬炒十步〉如「世界大核爆」令他心寒 (18:51)

警方從趙家賢手機檢取大量WhatsApp信息，包括戴耀廷於2020年7月1日發送的信息，指「35+的目標要否決財政預算案，應沒有觸犯國安法……我的看法是初選會繼續」。趙在庭上解釋，國安法生效之後，開始有建制聲音指初選違法，戴耀廷遂以法律系教授的身分，向他分析憲法和國安法條文，「我只係法律相關服務業的調解員，我只可以聽一個法律系教授解釋」。

戴耀廷於7月14日發送另一則信息，指「我公開的訊息說35+的目的，是運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案，令特區政府問責。不提否決每一個議案，也不說癱瘓政府。供大家參考」。趙家賢供稱，戴當時已經清楚知道初選「踩到界」，牽涉違反國安法的成份，所以發信息讓各團隊知悉，提示他們小心發言，旨在「統一大家口徑」。

趙家賢提及，有傳媒於7月13日提早公開部分初選結果，他遂緊急召開記者會，其間戴耀廷回答記者就中聯辦質疑初選的問題。他記得在記者會完結之前或之後，戴表明其法律觀點從普通法角度出發，「如果從大陸法的角度，我唔識啦」，他首次知悉對方不確認初選有否違法。聆訊本周四（6日）續。