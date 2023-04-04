港協啟動暫停冰協會員資格相關程序　冰協須於一個月內為未妥善處理國歌交書面解釋 (17:54)

特區政府亦發聲明，支持港協決定，指一旦港協暨奧委會通過特別決議案，落實暫停冰協的會員資格，特區政府會相應考慮在不影響運動員的前提下，削減對冰協的撥款資助，以作懲處政府強調，國歌屬國家象徵和標誌，在任何場合均須尊重。特區政府會對違規行為予以嚴懲，絕不姑息。

港協指，審視冰協分別於上月10日及20日提交的書面報告，以及港協暨奧委會與冰協代表於上月23日的會面內容後，認為冰協沒有遵從相關指引規定處理國歌，讓國歌獲得應有尊重，又指事發後港協多次聯絡冰協領導層，要求盡早會面商討事件，惟冰協沒有交代詳情，亦沒有正面回應會面要求，直至事件發生後超過三周才出席會面，形容冰協領導層態度不情願及迴避，反映冰協與港協溝通和合作上的缺失，亦批評冰協對維護國家尊嚴的重視程度不足。

港協暨奧委會表示，從冰協處理事件的方式以及與冰協的會面中，認為冰協在企業管治方面亟待改善，指冰協執行委員會明顯缺乏內部溝通，委員之間的角色和職責有欠分工。

港協暨奧委會指，作為國際奧委會成員，有責任確保屬下體育總會遵守國際奧委會《奧林匹克憲章》及國際奧委會《倫理守則》的規定，履行良好企業管治，重申播放國歌出錯為嚴肅事件，懲處需嚴厲而有力，指檢視冰協的企業管治絕不影響運動員及團隊出賽及訓練，期望冰協加強領導層的管治水平和問責制度。