警倡52億換通訊系統　鄧炳強指政府自建基站可覆蓋山嶺範圍避免盲點 (17:12)

鄧炳強今出席立法會保安事務委員會會議，就局方提出興建新一代「通訊系統的基礎設施」，他解釋相關基站將用作機密資料儲存庫，作為核心伺服器及管理系統，租用的商業基站只會用作收發而非獲取或儲存資訊；考慮到覆蓋全港範圍涉及2000個基站，他指由於加建1500個不符合成本效益，故採取「政府為主、商業為輔」混合模式。他又提到系統會供其他執法部門及政府應急部門使用，由於有政府建設的基站，即使在較多人使用網絡的情况下，亦有專用頻譜供部門使用，確保安全性和有效性。

局方又建議斥資約1.9億元，建立用作管理人力資源紀錄第三代「人事資訊通用系統」，解釋由於美國對警隊實施制裁，使第二代系統的資料庫及相關管理系統提供者，前年初起擱置更新與警方的服務合約，認為續用欠缺支援的軟件將影響系統可靠性，或令系統現保安漏洞。鄧透露第二代系統的保養工程由當局自行處理，在第三代系統完成前「問題不大」，只在效率上有影響及未能使用新增功能。

多名議員關注日後採購相關系統會否考慮國家安全因素，其中選委界議員黃錦輝擔心使用外國系統有國安漏洞，問到當局會否使用內地的系統。鄧炳強指國安是重要考慮因素，包括含安全隱患的資料會否被盜取，或採購過程中會否突然不供貨等；他承認採購科技產品時曾遇不供貨情况，日後在選擇供應商時避免出現相關風險，「例如有甚麼地方會拒絕供貨，相信（供應商）的國家是必然考慮」，惟仍會按照整體採購程序進行。

另外，局方建議斥資約3.9億元建構數碼影像處理平台，用作儲存、處理、檢索和分享具有證據或情報價值的數碼影像。鄧炳強指相關平台會設有嚴謹守則，釐清讀取及存取控制資料的權利，認為有別於現時以光碟存取數碼影像資料，將來透過數碼足跡會獲悉曾使用或瀏覽資料人士，相信監察上做得更好。