前清潔監督偽造值勤紀錄詐騙薪金86萬元　判囚20個月 (16:44)

被告鄭展圖（63歲）早前承認各兩項欺詐、串謀詐騙、偽造罪。張記環保有限公司（張記）於2019年4月至2021年1月期間是新屯門中心的清潔服務承辦商，被告是張記派駐該屋苑的清潔監督，負責監督由張記聘用，以及由其承辦商維美清潔公司（維美）提供的清潔工人，並處理他們每月的出勤紀錄以計算薪金。

案情透露，被告向張記及維美偽稱一名男子是新屯門中心的清潔工人，並揑造其出勤紀錄以誘使張記直接或透過維美向該男子支付薪金共逾20萬元；又分別串謀另外兩名清潔工人，揑改二人的出勤紀錄，以誘使張記向二人支付薪金共逾66萬元。被告亦以該名男子及其中一名清潔工人的名義，製造兩份工作申請表，以誘使張記接受它們為真文書，並信納該二人分別申請清潔工人及管工的職位。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現上述男子案發時是一名全職工程師，從未向張記申請任何職位。該清潔工人亦從沒有申請管工職位或執行管工職務。被告偽造該兩份工作申請表及揑改上述三人的出勤紀錄，又要求其中二人向他退還大部分薪金，並將逾20萬元償還他欠下第三人的貸款。