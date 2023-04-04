運輸署指逾七成車輛已申請易通行車輛貼　維持5.7青沙先行　籲勿用膠套靜電貼免影響偵測 (14:52)

羅淑佩表示，留意到有人建議車主可用靜電貼安裝「易通行」車輛貼，她呼籲市民不要使用靜電貼及以封套包裝車輛貼，指會影響探測準確性，建議車主將車輛貼張貼於擋風玻璃。被問及會否考慮保留人手收費亭，羅淑佩指「事實上無需要」，指「易通行」原意為駕駛人士通過隧道時可以「爽快啲」，隧道亦無須再有樽頸位，如司機最後一刻才醒覺自己沒有「易通行」，突然切線到人手收費亭，相信會引起混亂。

署方又指，為回應業界訴求，運輸署將推出措施，當商用車（包括的士及公共小巴）租車司機退回他購買的首張「司機卡」，而「司機卡」功能正常及無損壞，司機可取回100元按金，有關安排由五月七日起實施。

運輸署亦宣布，為方便市民申請「易通行」服務，由今日起，除四個客戶服務中心及四個服務點外，位於上環林士街及荃灣政府停車場的的士專屬服務站會開放予所有車主預約辦理申請車輛貼、開立戶口及設定繳費方式，市民可到「易通行」網站預約服務。

「易通行」原定二月底推行，署方二月中宣布延期，當時指因應公眾登記情况、市民和業界的意見而決定延期。羅淑佩表示，下一個階段將會於城門及獅子山隧道實施「易通行」，然後為三條過海隧道、最後是大老山及香港仔隧道，所有隧道都會在今年內實施。