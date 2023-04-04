初選案｜戴耀廷自行決定參選者毋須簽協議　趙家賢指戴憂出線者被DQ影響初選效果 (14:26)

控方引述，戴耀廷在2020年6月9日初選記者會提及，不會愚蠢到製造藉口讓當權者DQ參選人，趙家賢供稱，參選人有協調共識但毋須公開，免遭政權藉此褫奪參選資格。法官李運騰問，若戴相信依照《基本法》行事，為何擔心有違法風險？趙表示，國安法下選舉氣氛不同，有參選人無法入閘，趙和區諾軒游說戴避免提供「白紙黑字」記錄，令選舉主任「問多咗嘢」，簡單而言是「多一事不如少一事」。

趙續稱，當時面臨「不確定性」，趙和區是實務地想參選人成功入閘，因為就算舉辦初選讓市民投票，但結果參選人未能入閘，都無法在立會選舉集中票源，達至原意。

庭上展示，戴耀廷於3日後向多區參選人發信息致歉，他稱不用簽協議是其個人決定，他不想由他產生一張可能被政府DQ人的名單。趙同意戴為其決定負上責任，估計戴只諮詢部分人的意見。趙稱，本土抗爭派和傳統民主派參與初選的信任不足，協調期間主要由戴做決定、和各方討論及做證。法官陳慶偉稱，有些會議沒一致同意運用否決權，但戴亦做了決定；即使沒簽協議，戴認為他可以作證，趙同意說法。

此外，趙向法官提出，在證人枱顯示屏的閱覽文件數天導致眼睛疲勞，望把顯示屏轉為去藍光模式。陳官稱趙可觀看投影的熒幕，或者將顯示屏朝向枱面擺放，最終法庭職員在顯示屏上，用膠紙張貼白紙遮蓋。