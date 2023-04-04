立場新聞案｜中大衝突回顧報道被指煽動　鍾沛權：「香港01」及《明報》早有類似報道 (14:15)

辯方資深大律師余若薇針對〈【中大衝突兩年】畢業生憶徒步前行護校 哀山城人文精神消逝〉一文提問，引述控方提到文章在前年11月發布後，警方批評文章描述警方進入中大校園是失實。辯方引述「眾新聞」、《明報》等多篇報道，均描述警方當時「闖入」或「攻入」中大校園。鍾沛權補充，他得悉記者事後再查核，確認警方曾進入校園。

辯方又引述「香港01」及《明報》的專題報道，與立場一樣由中大校友憶述事件，根據控方的說法，「唔多唔少」是「美化」學生守護校園。鍾沛權認為立場與上述報道相似，「甚至乎我會話（立場報道）被訪者流露情緒，冇《明報》或者『01』報道咁強烈𠻹」。

另外，辯方針對資深傳媒人區家麟撰寫的評論文章〈穿官袍戴假髮演一台爛戲〉提問，引述控方多次質疑文章對國安法的批評欠事實基礎。辯方引述大律師公會聲明，稱憂慮國安法侵害人權、禁制言論。鍾沛權認為國安法在未經公眾諮詢和立法會審議下通過，巿民有疑慮很正常，而政府亦應知悉坊間意見，若禁制批評聲音，「反過來證實咗」法例可以言入罪。

辯方續提到文章指國安法下「未審先坐監」，而在本案中，鍾沛權正正在開審前還押近一年，「以你例子真係未審先坐，坐咗一年」，鍾亦同意。