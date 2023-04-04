德信學校前校長涉瞞開補習社兼泄試題　與同案補習社董事同獲保釋候轉介區院 (14:08)

控罪指，被告郭超群（50歲、現時無業）涉於2017年7月24日至2021年6月12日期間，身為德信學校校長，在履行公職期間或與期公職相關的情況下，無合法辯解或理由，蓄意及故意地作出不當行為，即沒有向學校法團校董會申報或披露，或隱瞞他在勤舍學習中心有限公司的財務利益。

郭另被控與彭詠嫺（46歲、報稱補習中心經營者）在2019年10月16日至2021年6月3日，在郭履行公職期間，即在德信學校舉行考試和測驗的預定日期前，向上述公司泄露學校的考試和測驗題目，而有關資料屬機密。

男被告今被押解上庭，女被告則自行出庭應訊，辯方分別替二人申請保釋，控方不反對，並提出押後。裁判官施祖堯聽罷雙方陳辭後批准兩名被告各以1萬元保釋，他們另不得離港、須交出旅遊證件以及不得接觸控方證人。