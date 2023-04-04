德信學校前校長涉瞞開補習社兼泄試題　與同案補習社董事同獲保釋候轉介區院 (14:08)

德信學校前校長郭超群涉嫌於在職期間串謀一名補習社時任女董事兼股東，在學校舉行考試和測驗前，將考試和測驗題目泄露予補習社；郭另被指向學校隱瞞他在補習社有財務利益。二人被廉署控告串謀觸犯公職人員行為失當及公職人員行為失當共兩罪，案件今（4日）在西九龍裁判法院提堂。兩名被告暫毋須答辯，以待控方準備轉介至區院所需文件。裁判官將案押後至6月23日再訊，其間各批准他們以1萬元保釋。
控罪指，被告郭超群（50歲、現時無業）涉於2017年7月24日至2021年6月12日期間，身為德信學校校長，在履行公職期間或與期公職相關的情況下，無合法辯解或理由，蓄意及故意地作出不當行為，即沒有向學校法團校董會申報或披露，或隱瞞他在勤舍學習中心有限公司的財務利益。
郭另被控與彭詠嫺（46歲、報稱補習中心經營者）在2019年10月16日至2021年6月3日，在郭履行公職期間，即在德信學校舉行考試和測驗的預定日期前，向上述公司泄露學校的考試和測驗題目，而有關資料屬機密。
男被告今被押解上庭，女被告則自行出庭應訊，辯方分別替二人申請保釋，控方不反對，並提出押後。裁判官施祖堯聽罷雙方陳辭後批准兩名被告各以1萬元保釋，他們另不得離港、須交出旅遊證件以及不得接觸控方證人。