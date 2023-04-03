政協常委馬建堂出席港大講座  提切實防範金融風險 (23:33)

港大經管學院於4月1日舉辦首場名家講座系列，邀請了馬建堂、泰康保險集團創始人、董事長兼首席執行官陳東升，及中誠信集團創始人、港大經管學院經濟學實務教授毛振華

任演講嘉賓，對中國經濟當前最迫切的挑戰提出見解。

馬建堂提到，2022年中國面對風雲激蕩的國際環境，和艱鉅繁重的國內發展改革穩定任務，但在總書記習近平為核心的黨中央領導下，克服需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等超預期衝擊和困難，指國內基本完成主要經濟目標，中國經濟展現了堅強韌性。至於今年，他認為國民經濟一定能夠繼續回升向好，實現經濟整體好轉的目標。

講座當天亦邀請了四位講者進行專題討論，包括香港交易所董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松、港大經管學院金融系講座教授陳志武，以及陳東升和毛振華。專題討論環節由蔡洪濱教授主持。